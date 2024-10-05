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Главу фирмы, ремонтировавшей музтеатр в Хабаровске, отправили в СИЗО

В Хабаровске взяли под стражу директора и начальника смены компании, которая ремонтировала крышу на сгоревшем музыкальном театре — работы по предварительной версии проходили с нарушением техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Источник: AP 2023

Напомним, ремонтными работами в Хабаровском краевом музыкальном театре занималась компания «Антикор-ДВ», выигравшая тендер в июле этого года. Общая сумма контракта превышает 33 миллиона рублей. Как выяснило следствие, на объекте работали восемь граждан Республики Узбекистан: пятеро из них не имели права находиться в России, ещё двое были депортированы по решению суда, а один имел патент только в Приморье.

Пожар вспыхнул утром 3 октября около 9 часов, когда велись строительные работы. Впоследствии прогремело несколько взрывов газовых баллонов. Точную причину возгорания ещё предстоит установить экспертам, но наиболее вероятной стало неосторожное обращение с горючими материалами.

«Задержаннные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 216 УК РФ “Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ” и пунктом “а” ч. 2 ст. 322.1 УК РФ “Организация незаконной миграции”. В соответствии с решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Майя Трубчик.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует надзорное ведомство.