Главу фирмы, ремонтировавшей музтеатр в Хабаровске, отправили в СИЗО

Напомним, ремонтными работами в Хабаровском краевом музыкальном театре занималась компания «Антикор-ДВ», выигравшая тендер в июле этого года. Общая сумма контракта превышает 33 миллиона рублей. Как выяснило следствие, на объекте работали восемь граждан Республики Узбекистан: пятеро из них не имели права находиться в России, ещё двое были депортированы по решению суда, а один имел патент только в Приморье.