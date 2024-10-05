Историческое здание пострадало от пожара в Мозыре

«В результате пожара уничтожены 200 кв. метров шиферной кровли здания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.
По данному адресу находится здание, построенное незадолго до Первой мировой войны. Изначально это был особняк, но потом в нем разместилась уездная больница. Позже там также располагались медучреждения, а с 2014 года здание не использовалось.
В 2022 году здание пытались продать через аукцион. Начальная цена была 439 рублей. Площадь здания — 1599 квадратных метров.