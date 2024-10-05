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Историческое здание пострадало от пожара в Мозыре

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Пожар произошел вечером 4 октября в Мозыре в трехэтажном здании на улице Рыжикова, сообщается в сводке МЧС.

Источник: Sputnik.by

«В результате пожара уничтожены 200 кв. метров шиферной кровли здания. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

По данному адресу находится здание, построенное незадолго до Первой мировой войны. Изначально это был особняк, но потом в нем разместилась уездная больница. Позже там также располагались медучреждения, а с 2014 года здание не использовалось.

В 2022 году здание пытались продать через аукцион. Начальная цена была 439 рублей. Площадь здания — 1599 квадратных метров.

пожары
МЧС