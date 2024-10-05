Возле дома подозвал незнакомый мужчина. Отец вышел встретить 10-летнюю дочь и получил удар ножом

Обычный вечер после школы обернулся для 10-летней девочки из Бурятии и ее отца настоящим кошмаром. 10 ноября 2022 года школьница шла после уроков. В 200 метрах от дома ее позвал незнакомый мужчина. Испугавшись, она позвонила папе, чтобы встретил. Обеспокоенный отец сразу же бросился на помощь.
— Мужчина, что вам нужно от моей дочери? — спросил родитель, когда добежал.
И… получил ножом удар в живот. Незнакомец сразу же убежал, пострадавшему понадобилась помощь врачей.
Правоохранители завели уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Начали поиски виновного. И нашли! Начался допрос, пытались установить обстоятельства произошедшего.
По всей видимости, мужчина запутался в показаниях, так как сначала признался в содеянном. А немного погодя начал отрицать, говорил, что в это время сидел дома. Все первоначальные показания якобы дал под давлением.
Суд не поверил в его оправдания, доводы адвоката были не убедительны, поэтому его признали виновным. А все рассказы о наличии алиби и непричастности к преступлению расценили как способ защиты.
В Октябрьском районном суде было принято решение отправить его в исправительную колонию общего режима на 3,6 года. Но защитник осужденного не согласился с приговором.
Подали апелляцию, но в итоге оставили приговор без изменения.