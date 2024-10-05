Мошенники начали обманывать пользователей от лица служб доставки

«Аферисты начали обманывать пользователей, создавая в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки», — уточнили в Роскачестве.
Чаще всего злоумышленники копируют официальные профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club в мессенджере WhatsApp, где отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке. Чтобы узнать подробности о доставке или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт, мимикрирующий под официальный сервис. На этом сайте мошенники просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.
«Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников — получить доступ к банковской карте пользователя. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.