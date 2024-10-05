Мошенники начали обманывать пользователей от лица служб доставки

Чаще всего злоумышленники копируют официальные профили СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club в мессенджере WhatsApp, где отправляют сообщение о том, что заказ готов к доставке. Чтобы узнать подробности о доставке или отследить заказ, предлагается перейти по фишинговой ссылке, которая перенаправляет на поддельный сайт, мимикрирующий под официальный сервис. На этом сайте мошенники просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка.