Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Волгоградом

В минувшую пятницу, 4 октября, в городе Волжском случилась авария со смертельным исходом. Согласно предварительной информации, около 03.40 ночи водитель за рулем автомобиля Nissan Almera сбил 20-летнего пешехода напротив контактной опоры 237 по пр-ту Металлургов. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о другой аварии в городе Волжском. Автомобиль протаранил стоящую «Газель», пострадали два человека.