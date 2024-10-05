Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Волгоградом

В минувшую пятницу, 4 октября, в городе Волжском случилась авария со смертельным исходом. Согласно предварительной информации, около 03.40 ночи водитель за рулем автомобиля Nissan Almera сбил 20-летнего пешехода напротив контактной опоры 237 по пр-ту Металлургов. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм.