Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Волгоградом

Правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к трагедии.

В минувшую пятницу, 4 октября, в городе Волжском случилась авария со смертельным исходом. Согласно предварительной информации, около 03.40 ночи водитель за рулем автомобиля Nissan Almera сбил 20-летнего пешехода напротив контактной опоры 237 по пр-ту Металлургов. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о другой аварии в городе Волжском. Автомобиль протаранил стоящую «Газель», пострадали два человека.