Борьба с нарушителями: троих вандалов наказали в Астане

Аналогичный случай произошел на следующий день, уже в ночное время. Мужчина 48 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил крыло, бампер автомобиля. Своими действиями он нанес существенный ущерб чужому имуществу.



Ранним утром пьяный 26-летний житель кирпичом разбил домофон подъезда. Все троих нашли и привлекли к ответственности за содеянное.