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Борьба с нарушителями: троих вандалов наказали в Астане

В столице продолжается борьба с нарушителями общественного порядка и любыми проявлениями вандализма, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Еще одних вандалов установили и привлекли к ответственности полицейские, передает официальный сайт акимата Астаны.

Так, утром 30 сентября 35-летний астанчанин, находясь возле дома намеренно повредил шлагбаум.

Аналогичный случай произошел на следующий день, уже в ночное время. Мужчина 48 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил крыло, бампер автомобиля. Своими действиями он нанес существенный ущерб чужому имуществу.

Ранним утром пьяный 26-летний житель кирпичом разбил домофон подъезда. Все троих нашли и привлекли к ответственности за содеянное.

Стоит отметить, что с начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

Цель акции — пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

С начала года суд уже наказал более 250 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.