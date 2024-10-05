Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника из Волгодонска

Ранее в медиапространстве была размещена информация о том, что в городе Волгодонске Ростовской области в школьной раздевалке был избит ученик девятого класса, который вступился за учительницу. Следственными органами управления СК России по Ростовской области по данному факту организована доследственная проверка.