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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника из Волгодонска

Ростовская область, 5 октября 2024. DON24.RU. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений школьнику из Волгодонска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает источник.

Ранее в медиапространстве была размещена информация о том, что в городе Волгодонске Ростовской области в школьной раздевалке был избит ученик девятого класса, который вступился за учительницу. Следственными органами управления СК России по Ростовской области по данному факту организована доследственная проверка.

Ранее Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту исчезновения донской спортсменки Анны Цомартовой.

СК