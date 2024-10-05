В Бельцах в частном доме взорвались два газовых баллона: Еще пять баллонов успели вынести пожарные

В частном доме в Бельцах произошел взрыв двух газовых баллонов, после чего в пристройке вспыхнул пожар. Инцидент произошел вечером 4 октября. На место оперативно прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Еще пять баллонов — четыре с пропан-бутаном и один с гелием — были эвакуированы. Владельца дома удалось идентифицировать, сообщает realitatea.md.
Пожар уничтожил 20% крыши пристройки площадью 7×2 метра. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства инцидента выясняются.