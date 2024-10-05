Под Ростовом школьника избили в раздевалке за то, что он заступился за учительницу

В Волгодонске Ростовской области в одной из местных школ на подростка напали ученики. По предварительным данным, парень заступился за учительницу. Это, якобы, не понравилось другим школьникам. В итоге шестеро подростков чуть позже избили ученика в спортивной раздевалке.
Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, сейчас идет доследственная проверка.
— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновчиу Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад, — сказали в Следственном управления Следственного комитета по Ростовской области.