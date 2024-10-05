Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом школьника избили в раздевалке за то, что он заступился за учительницу

Следователи начали проверку после того, как толпа избила подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в одной из местных школ на подростка напали ученики. По предварительным данным, парень заступился за учительницу. Это, якобы, не понравилось другим школьникам. В итоге шестеро подростков чуть позже избили ученика в спортивной раздевалке.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, сейчас идет доследственная проверка.

— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновчиу Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад, — сказали в Следственном управления Следственного комитета по Ростовской области.