Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи грибник рухнул со скалы после встречи с медведем в лесу

Мужчину эвакуировали спасатели.

Источник: соцсети

Житель Сочи отправился за грибами, встретил в лесу медведя и, убегая от хищника, сорвался с крутой скалы. Мужчина смог зацепиться за ветки деревьев и начал звать на помощь. Крики услышали местные жители и вызвали спасателей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МКУ «Служба спасения города Сочи».

За грибами сочинец 1976 года рождения отправился в лесной массив рядом с селом Ореховка в Хостинском районе. Медведя он увидел, когда начало темнеть. В сумерках мужчина споткнулся и рухнул в обрыв.

Повиснув на ветках деревьев, грибник закричал и привлек внимание людей. Спасатели оперативно прибыли на вызов и помогли пострадавшему подняться.

Несмотря на падение, грибнику медицинская помощь не понадобилась.