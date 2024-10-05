В Сочи грибник рухнул со скалы после встречи с медведем в лесу

Житель Сочи отправился за грибами, встретил в лесу медведя и, убегая от хищника, сорвался с крутой скалы. Мужчина смог зацепиться за ветки деревьев и начал звать на помощь. Крики услышали местные жители и вызвали спасателей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МКУ «Служба спасения города Сочи».
За грибами сочинец 1976 года рождения отправился в лесной массив рядом с селом Ореховка в Хостинском районе. Медведя он увидел, когда начало темнеть. В сумерках мужчина споткнулся и рухнул в обрыв.
Повиснув на ветках деревьев, грибник закричал и привлек внимание людей. Спасатели оперативно прибыли на вызов и помогли пострадавшему подняться.
Несмотря на падение, грибнику медицинская помощь не понадобилась.