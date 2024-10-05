В Сочи грибник рухнул со скалы после встречи с медведем в лесу

Житель Сочи отправился за грибами, встретил в лесу медведя и, убегая от хищника, сорвался с крутой скалы. Мужчина смог зацепиться за ветки деревьев и начал звать на помощь. Крики услышали местные жители и вызвали спасателей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МКУ «Служба спасения города Сочи».