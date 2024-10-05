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В Минске женщина-водитель Peugeot врезалась в Hyundai, не уступив дорогу

ДТП с двумя автомобилями случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина-водитель Peugeot врезалась в Hyundai, не уступив дорогу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 4 октября, в пятницу, примерно в 16.15 на пересечении улиц Переходной и Солтыса 21-летняя водитель Peugeot в момент поворота налево не уступила дорогу машине Hyundai, которая ехала по главной дороге и врезалась в нее. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Тем временем метрополитен показал второй поезд для Зеленолужской линии, приехавший из России.

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