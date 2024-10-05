В больнице рассказали о состоянии Ливанова

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950—1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960—1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988—1992 годах руководил московским экспериментальным театром «Детектив». В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме «Город на заре». В том же году он снялся в главной роли в фильме «Неотправленное письмо». Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979−1986).