ДТП на МКАД: столкнулись четыре автомобиля

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость.