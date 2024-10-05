Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 18-летняя Ульяна Матвеева

В Башкирии начались поиски пропавшей четыре дня назад девушки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Иглино пропала 18-летняя Ульяна Матвеева. О пропаже девушки сообщили волонтеры БашРегионСпас.

По информации добровольцев, Ульяна ушла из дома еще первого октября. С тех пор ее близкие не могут установить ее местонахождение и связаться с девушкой. В день пропажи исчезнувшая была во всем черном: жилетке, толстовке, джинсах и кроссовках.

Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ульяны Матвеевой, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.