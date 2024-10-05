Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 18-летняя Ульяна Матвеева

В селе Иглино пропала 18-летняя Ульяна Матвеева. О пропаже девушки сообщили волонтеры БашРегионСпас.
По информации добровольцев, Ульяна ушла из дома еще первого октября. С тех пор ее близкие не могут установить ее местонахождение и связаться с девушкой. В день пропажи исчезнувшая была во всем черном: жилетке, толстовке, джинсах и кроссовках.
Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ульяны Матвеевой, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
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