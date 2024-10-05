Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 18-летняя Ульяна Матвеева

По информации добровольцев, Ульяна ушла из дома еще первого октября. С тех пор ее близкие не могут установить ее местонахождение и связаться с девушкой. В день пропажи исчезнувшая была во всем черном: жилетке, толстовке, джинсах и кроссовках.