В Магнитогорске при пожаре в частном доме пострадало два человека

Сегодня ночью в Магнитогорске произошёл пожар в частном доме на двух хозяев. Звонок в экстренные службы поступил с улицы Боткина. К прибытию огеборцев горел как сам дом, так и надворные постройки.
Во время пожара пострадали хозяева дома: мужчина и женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил при эксплуатации банной печки.
В этой связи пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области настоятельно рекомендует жителям региона регулярно проводить ревизию печи, не допускать её перегрева, а также тщательно следить за исправностью дымохода и кладки печи.
«Ваша безопасность — ваша ответственность!», — подчеркнули в пресс-службе чрезвычайного ведомства.