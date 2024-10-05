Олбани
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске при пожаре в частном доме пострадало два человека

Сегодня ночью в Магнитогорске произошёл пожар в частном доме на двух хозяев.

Сегодня ночью в Магнитогорске произошёл пожар в частном доме на двух хозяев. Звонок в экстренные службы поступил с улицы Боткина. К прибытию огеборцев горел как сам дом, так и надворные постройки.

Во время пожара пострадали хозяева дома: мужчина и женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил при эксплуатации банной печки.

В этой связи пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области настоятельно рекомендует жителям региона регулярно проводить ревизию печи, не допускать её перегрева, а также тщательно следить за исправностью дымохода и кладки печи.

«Ваша безопасность — ваша ответственность!», — подчеркнули в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

пожары
МЧС