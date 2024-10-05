В Новосибирске суд вынес приговор фальшивым медикам

Заельцовский районный суд Новосибирска огласил приговор по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. На скамье подсудимых оказались бывший директор и сотрудники медицинского центра. Их признали виновными в обмане пациентов и хищении почти 15 млн рублей.
Следствие установило, что с апреля 2018 года по апрель 2021 года обвиняемые, действуя через ООО «Эбис» и ООО «Дженнер», предлагали гражданам медицинскую помощь. Однако лечение, которое они предоставляли, не было способно вылечить заболевания или предотвратить их осложнения. Таким образом злоумышленники похитили у пациентов 14,79 млн рублей. Известно, что одно из преступлений не было доведено до конца из-за расторжения договоров по инициативе потерпевших.
Подсудимые частично признали свою вину и возместили ущерб. Суд приговорил Маргариту Покацкую и Анну Чикурову к условным срокам наказания — по шесть лет каждой. Никита Московский получил пять лет условно, Лилия Буркова — пять с половиной лет и Светлана Питухина — четыре года условного наказания. Всем обвиняемым установлен испытательный срок на пять лет.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в деле подставных риелторов. Жители Бердска и Искитима обманули людей на сумму около 46 млн рублей.