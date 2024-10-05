В Новосибирске суд вынес приговор фальшивым медикам

Следствие установило, что с апреля 2018 года по апрель 2021 года обвиняемые, действуя через ООО «Эбис» и ООО «Дженнер», предлагали гражданам медицинскую помощь. Однако лечение, которое они предоставляли, не было способно вылечить заболевания или предотвратить их осложнения. Таким образом злоумышленники похитили у пациентов 14,79 млн рублей. Известно, что одно из преступлений не было доведено до конца из-за расторжения договоров по инициативе потерпевших.