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В Омске с аллеи пожеланий украли звезду группы DABRO

Табличка в парке продержалась пять месяцев.

Источник: Соцсети

Из омского парка «Вокруг света» исчезла звёздная табличка, установленная музыкантами группы DABRO.

Об этом сообщил очевидец в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», предположив, что артефакт кто-то украл.

Аллея звёздных пожеланий появилась в парке 1 июня. Первыми на ней оставили свои звёзды губернатор Виталий Хоценко, певица Юлианна Караулова и группа Dabro. За лето к ним добавились таблички от других звёзд российской эстрады — Анны Семенович, Mia Boyka, группы «Белый орел», GAYAZOV$ BROTHER$ и др.

По информации gorod55.ru, администрация парка обещает восстановить культурный объект и усилить меры безопасности, чтобы подобные кражи в будущем не повторялись.