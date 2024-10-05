Врач из Уфы рассказала о болезнях, которые обостряет осень

С приходом осени у жителей Башкирии обостряются многие болезни. По словам заведующей отделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгули Арслановой, из-за снижения иммунитета пациенты чаще начинают болеть ОРВИ и гриппом.
— Осенью активно циркулируют разные виды вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем, — пояснила медик.
Также холода становятся причиной обострения у людей аллергий и астмы. Это связано с ухудшением воздуха, появление плесени и пыли. Перепады температуры же могут негативно сказаться на здоровье пациентов, страдающих подагрой и артритом.
— Изменения погодных условий и сокращение дня могут ухудшить эмоциональное состояние некоторых людей и стать причиной депрессии, — сказала врач изданию UfaTime.ru.
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