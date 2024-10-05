Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Уфы рассказала о болезнях, которые обостряет осень

Уфимский эксперт перечислила болезни, которые обостряются осенью.

Источник: Комсомольская правда

С приходом осени у жителей Башкирии обостряются многие болезни. По словам заведующей отделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгули Арслановой, из-за снижения иммунитета пациенты чаще начинают болеть ОРВИ и гриппом.

— Осенью активно циркулируют разные виды вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем, — пояснила медик.

Также холода становятся причиной обострения у людей аллергий и астмы. Это связано с ухудшением воздуха, появление плесени и пыли. Перепады температуры же могут негативно сказаться на здоровье пациентов, страдающих подагрой и артритом.

— Изменения погодных условий и сокращение дня могут ухудшить эмоциональное состояние некоторых людей и стать причиной депрессии, — сказала врач изданию UfaTime.ru.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.