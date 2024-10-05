«Город готовится к зиме»: 310 деревьев и 295 кустарников высадили омичи во время субботника

В Омске продолжается подготовка к предстоящей зиме. Сегодня омичи вышли на общегородской субботник. Неравнодушные горожане, работники предприятий, сотрудники структур мэрии и регионального правительства убирали мусор, высаживали деревья и кустарники.
Всего в субботнике приняли участие почти 49 тыс. омичей. Общими усилиями горожане собрали около 1300 кубометров мусора, а также высадили 310 деревьев и 295 кустарников.
С начала месячника чистоты, который стартовал 9 сентября, омичи убрали 3150 кубометров мусора, высадили 1124 дерева и 1290 кустарников.
Агрономы продолжат осеннюю высадку зеленых насаждений до середины ноября.
Мэр Сергей Шелест поблагодарил регионального оператора «Магнит» за предоставленный транспорт для вывоза мусора, а также всех омичей, принявших активное участие в уборке города.