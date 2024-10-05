На ЕКАДе в перевернувшейся иномарке погибла женщина

В третьем часу ночи на 35 километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошла авария. Иномарка Chery Tiggo7, двигавшаяся в сторону Серовского тракта, совершила обгон впереди идущего тягача Mercedes с полуприцепом, столкнулась с GAZ и перевернулась. Причем произошло это в зоне действия дорожного знака, запрещающего обгон.
— В результате ДТП женщина пассажир 1986 года рождения автомашины Chery Tiggo 7, жительница поселка Прохладный, скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков, — уточняют в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу. — За рулем автомашины Chery Tiggo 7 находился 45-летний мужчина, со стажем вождения 23 года. К административной ответственности он привлекался 55 раз, ремнем безопасности был пристегнут.
Водитель сказал, что когда обгонял тягач, не увидел приближающийся GAZ. За рулем второй машины сидел 27-летний мужчина, который водит машину уже девять лет. К административной ответственности он привлекался 26 раз. Оба водителя были трезвыми. Также сотрудники полиции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на месте, где произошла авария. Например, нет дублирующего знака «Обгон запрещен».