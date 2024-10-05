На ЕКАДе в перевернувшейся иномарке погибла женщина

Водитель сказал, что когда обгонял тягач, не увидел приближающийся GAZ. За рулем второй машины сидел 27-летний мужчина, который водит машину уже девять лет. К административной ответственности он привлекался 26 раз. Оба водителя были трезвыми. Также сотрудники полиции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на месте, где произошла авария. Например, нет дублирующего знака «Обгон запрещен».