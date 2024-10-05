В Краснодаре женщина умерла при родах из-за отказа сделать кесарево сечение

Женщина умерла еще в августе 2023 года, однако подвижек по уголовному делу долгое время не было. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК РФ завершить расследование и доложить об итогах.
«При естественном родоразрешении у пациентки открылось кровотечение, в связи с чем спустя непродолжительное время женщина скончалась. Родственники потерпевшей связывают наступление ее смерти с неверно выбранной тактикой родовспоможения», — отметили в Информцентре СК РФ.
К ответственности после этого так никого и не привлекли.