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В Краснодаре женщина умерла при родах из-за отказа сделать кесарево сечение

Уголовное дело возбудили в Краснодаре по факту смерти роженицы в одной из больниц краевой столицы. Как сообщили в информационном центре Следственного комитета России, врачи отказали ей в операции по кесареву сечению, несмотря на наличие показаний.

Женщина умерла еще в августе 2023 года, однако подвижек по уголовному делу долгое время не было. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК РФ завершить расследование и доложить об итогах.

«При естественном родоразрешении у пациентки открылось кровотечение, в связи с чем спустя непродолжительное время женщина скончалась. Родственники потерпевшей связывают наступление ее смерти с неверно выбранной тактикой родовспоможения», — отметили в Информцентре СК РФ.

К ответственности после этого так никого и не привлекли.

СК