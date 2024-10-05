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В Челябинске возле ж/д вокзала перевернулась машина

Происшествие случилось сегодня утром в районе железнодорожного вокзала.

Происшествие случилось сегодня утром в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба городской госавтоинспекции.

По предварительным данным, опрокидывание автомобиля было спровоцировано столкновением с другой машиной в районе дома № 110 по улице Свободы.

ДТП произошло между «ТагАЗ Тайгер», которым управлял 63-летний мужчина и автомобилем «Ниссан», за рулём которого находилась 55-летняя женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия «ТагАЗ» опрокинулся, пассажир, женщина 63 лет получила телесные травмы.