Мотоциклист погиб в результате ДТП на серпантине в Сочи, сообщает пресс-служба УМВД по городу.
Авария произошла 5 октября. По предварительным данным, водитель мотоцикла «Ямаха» на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате случившегося байкер 1986 года рождения погиб.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее на трассе Джубга — Сочи водитель вахтового автобуса спровоцировал ДТП. Водитель автобуса «Паз» не выдержал безопасную скорость и врезался в прицеп грузовика, стоящего на обочине. Затем водитель авто «Хонда» столкнулся с автобусом.
В Краснодаре на улице Северной три мотоцикла врезались друг в друга. 41-летний водитель мотоцикла «BMW» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Yamaha» под управлением 37-летнего мужчины. После удара виновник аварии продолжил неконтролируемое движение и врезался в еще один мотоцикл марки «Kawasaki», 33-летний водитель которого получил травмы.