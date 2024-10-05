Мотоциклист погиб в результате ДТП на серпантине в Сочи

В Краснодаре на улице Северной три мотоцикла врезались друг в друга. 41-летний водитель мотоцикла «BMW» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Yamaha» под управлением 37-летнего мужчины. После удара виновник аварии продолжил неконтролируемое движение и врезался в еще один мотоцикл марки «Kawasaki», 33-летний водитель которого получил травмы.