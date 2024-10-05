Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом

«В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию… Со слов задержанной, она следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии», — говорится в сообщении.
Как установили сотрудники регионального погрануправления, женщина является гражданкой Украины. В её личных вещах, помимо денег, нашлись средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу (походные спички, фонарик и газовая горелка).
ПУ ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).
«На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу», — заключают в погрануправлении.