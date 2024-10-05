Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Пограничники задержали в Псковской области гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и РФ с болторезом и плоскогубцами, при этом она утверждает, что следовала в Россию без документов по личным мотивам, сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

Источник: © РИА Новости

«В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию… Со слов задержанной, она следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии», — говорится в сообщении.

Как установили сотрудники регионального погрануправления, женщина является гражданкой Украины. В её личных вещах, помимо денег, нашлись средства для преодоления инженерных заграждений (болторез и плоскогубцы), а также вещи для длительного пребывания в лесу (походные спички, фонарик и газовая горелка).

ПУ ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

«На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу», — заключают в погрануправлении.

ФСБ