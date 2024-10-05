Украинка незаконно перешла границу Эстонии и России с болторезом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Пограничники задержали в Псковской области гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и РФ с болторезом и плоскогубцами, при этом она утверждает, что следовала в Россию без документов по личным мотивам, сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.