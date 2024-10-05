Свердловский театр музкомедии помогает с похоронами погибшего сотрудника

Свердловский театр музыкальной комедии занимается организацией похорон сотрудника Дмитрия, погибшего в результате пожара, и возьмет на себя все необходимые расходы, в том числе и помощь его маме. Об этом заявил корреспонденту «АиФ-Урал» генеральный директор учреждения Ян Смоленцев.