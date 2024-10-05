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Свердловский театр музкомедии помогает с похоронами погибшего сотрудника

Мужчина пытался тушить пожар.

Свердловский театр музыкальной комедии занимается организацией похорон сотрудника Дмитрия, погибшего в результате пожара, и возьмет на себя все необходимые расходы, в том числе и помощь его маме. Об этом заявил корреспонденту «АиФ-Урал» генеральный директор учреждения Ян Смоленцев.

«Коллектив скорбит вместе с ней. Мы на постоянной связи. По решению мамы, Дмитрий похоронен будет в Алапаевске», — сказал Смоленцев.

Напомним, пожар произошел днем 2 октября. На четвертом этаже в гримерке загорелись вещи. 105 человек эвакуировались самостоятельно. Паники не было, а система оповещения сработала без сбоев.

Еще шестерых человек эвакуировали подоспевшие спасатели. 58-летний Дмитрий пытался тушить пожар. Но в итоге ему потребовалась медицинская помощь. Медики пытались спасти его. Но в машине скорой помощи он скончался.

Свердловское минкультуры заявило, что окажет театру дополнительную помощь. Решение будет принято после подсчета размера ущерба.

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