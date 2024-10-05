В российской школе отравились несколько десятков детей

По данным министерства, отравились почти 30 детей — 25 человек госпитализировали в инфекционное отделение, еще четверо получают амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как стабильное.
«Дети осмотрены врачами-инфекционистами Детской инфекционной клинической больницы. Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования», — уточнили в министерстве.
По факту отравления детей Следственный комитет организовал проверку.
Ранее в кадетском корпусе московской школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Родители отвели детей на сдачу анализов.