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Врачи из Башкирии спасли 50-летнего мужчину с аномалией кишечника

В Башкирии врачи спасли жизнь 50-летнему пациенту с редким заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау врачи городской больницы спасли 50-летнего пациента, который поступил в медучреждение со вздутием живота и спастическими болями. Медики заподозрили у мужчины возможную толстокишечную непроходимость и провели срочную операцию.

Хирурги выяснили, что у пациента произошел заворот долихосигмы. Это редкая врожденная аномалия, из-за которой сигмовидная кишка длиннее, чем обычно. Заболевание может привести к перекручиванию и непроходимости кишки.

Врачи удалили пораженную часть органа и восстановили проходимость кишечника. Сейчас уже мужчина находится дома и чувствует себя хорошо.

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