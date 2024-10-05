Врачи из Башкирии спасли 50-летнего мужчину с аномалией кишечника

В Кумертау врачи городской больницы спасли 50-летнего пациента, который поступил в медучреждение со вздутием живота и спастическими болями. Медики заподозрили у мужчины возможную толстокишечную непроходимость и провели срочную операцию.
Хирурги выяснили, что у пациента произошел заворот долихосигмы. Это редкая врожденная аномалия, из-за которой сигмовидная кишка длиннее, чем обычно. Заболевание может привести к перекручиванию и непроходимости кишки.
Врачи удалили пораженную часть органа и восстановили проходимость кишечника. Сейчас уже мужчина находится дома и чувствует себя хорошо.
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