На пожаре в Зиме спасли двух человек

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь был потушен в течение нескольких минут. На место выезжало семь спасателей и две единицы техники.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
4 октября в городе Зиме на улице Ангарской произошёл пожар в многоквартирном доме. Пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь был потушен в течение нескольких минут. На место выезжало семь спасателей и две единицы техники.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.