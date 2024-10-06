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На пожаре в Зиме спасли двух человек

4 октября в городе Зиме на улице Ангарской произошёл пожар в многоквартирном доме. Пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь был потушен в течение нескольких минут. На место выезжало семь спасателей и две единицы техники.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

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