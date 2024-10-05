«Испугался, что останется без глаза»: В школе под Ростовом ученики избили подростка, который защитил пожилую учительницу

— У сына — обостренное чувство справедливости. Он не мог стоять в стороне и быть молчаливым наблюдателем, когда парни на глазах у класса оскорбляли пожилую учительницу, — говорит мама 15-летнего девятиклассника из Ростовской области.
НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ УНИЗИЛИ ПОЖИЛУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ.
В тот день на уроки физики объединили два девятых класса. Костя всегда любил этот предмет. Тем более, что пожилая учительница отлично объясняла все темы.
Но мальчишки из параллели, видимо, не собирались записывать формулы, вели себя шумно и вызывающе. Позже Костя расскажет, что одного из хулиганов преподаватель вызвала к доске. Но в ответ учительница услышала в свой адрес поток оскорблений.
Кто — то из учеников, со слов мамы Кости, даже обозвал женщину.
— Вы представляете? Как так можно вести себя с пожилой учительницей. Ей, наверное, уже лет 70.
«О ТОМ, ЧТО СЫНУ БУДУТ МСТИТЬ, ЗНАЛИ ОБА КЛАССА».
Костя всегда отличался активной жизненной позицией. Парень часто вел школьные линейки и другие мероприятия. Поэтому у него был телефон не только классного, но и завуча. Костя написал им в «личку» об инциденте на уроке.
Но, говорит мама ученика, последствия оказались плачевными, причем, именно для ее сына, а не для тех, кто сорвал урок. Так, вначале по школе поползли слухи о том, что Костя, якобы, написал чуть ли не целую докладную на имя директора школы.
А затем случилось самое страшное. Парня подкараулили в спортивной раздевалке после физкультуры.
— Мне потом одна из родительниц скажет, что о том, что сыну будут мстить, знали оба класса — и наш, и параллельный. Но никто не предупредил моего ребенка. С сыном сыграли в темную. Он как раз заканчивал переодеваться, как к нему подошли шестеро парней. Они с кулаками набросились на него. Ударили, наверное, раз 10. Били кто куда. В том числе, и по голове.
Перед этим кто-то из налетчиков сказал Косте: «Ты сейчас зубы будешь по полу собирать».
Остановились только тогда, когда увидели кровь на лице у парня. Осколки от разбитых очков врезались в лицо.
Костя, ошарашенный случившемся, оттирая кровь влажной салфеткой, побрел в свой класс.
— Сын потом сказал мне, что очень испугался, что останется без глаза, что он просто вытечет. Меня поразило, что никто не вызвал скорую помощь. Сын из школы написал мне сообщение о том, что его избили, — рассказала женщина «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».
ЧТО СКАЗАЛИ В БОЛЬНИЦЕ.
Испуганная мать помчалась в школу, а после — в больницу. У Кости оказалось сотрясение мозга. Сейчас он на больничном, но уже в этот понедельник вновь пойдет на уроки.
По словам мамы, за все время, пока сын находился дома, никто их одноклассников не написал ему ни слова поддержки. Женщина предполагает, что ученики боятся, что хулиганы могут обидеть и их.
— Кто конкретно наносил удары, Костя не знает, но уверен, что ребята из того самого класса, из-за которого была сорвана физика. Костю не провели по тому классу и не дали возможности указать на обидчиков, — сказала женщина.
Теперь в конфликте будет разбираться следственный комитет.
— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновчиу Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад, — сказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.