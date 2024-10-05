«Испугался, что останется без глаза»: В школе под Ростовом ученики избили подростка, который защитил пожилую учительницу

— Мне потом одна из родительниц скажет, что о том, что сыну будут мстить, знали оба класса — и наш, и параллельный. Но никто не предупредил моего ребенка. С сыном сыграли в темную. Он как раз заканчивал переодеваться, как к нему подошли шестеро парней. Они с кулаками набросились на него. Ударили, наверное, раз 10. Били кто куда. В том числе, и по голове.