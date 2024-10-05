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Семнадцать пожаров потушили в Омской области за пятницу

Причины каждого возгорания сейчас устанавливают сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за сутки произошли семнадцать пожаров. В результате возгораний никто не пострадал и не погиб. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Омской области,

Так, на 3 км трассы «Горьковское-Калачинск» в Горьковском районе силами МЧС была потушена загоревшаяся легковушка. Никто не пострадал. Причины пожара установит экспертиза.

Другое возгорание произошло в поле у деревни Шереметовка Марьяновского района. Там вспыхнул комбайн. Обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара были задействованы две пожарных машины и семь спасателей.

Поздним вечером на Левобережье Омска пламя охватило 30 кв. м. заброшенного здания. На месте работали четыре единицы техники и пятнадцать пожарных.

Ранее мы сообщали, что два человека сгорели заживо в одном из сел Омской области. Среди погибших оказался ребенок.