Милиция задержала гродненца из-за откровенного фото на сайте знакомств. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении говорится, что сотрудниками подразделений милиции в сфере нравов регулярно проводится мониторинг в интернете на предмет запрещенного контента. Сообщается, что 28-летний житель Гродно зарегистрировался на одном из сайтов знакомств.
Для того, чтобы привлечь внимание к своей анкете мужчина сфотографировался в запрещенном формате, а затем выложил указанный снимок к себе в профиль. Это обнаружили сотрудники милиции.
Уточняется, что за изготовление и распространение порнографических материалов в отношении гродненца было заведено уголовное дело. В ведомстве напомнили, что в Беларуси производство контента «18+» не допускается ни в развлекательных целях, ни в коммерческих. За это предусматривается ответственность, в том числе и уголовная. Речь идет про исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.
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