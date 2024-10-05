Милиция задержала гродненца из-за откровенного фото на сайте знакомств

Уточняется, что за изготовление и распространение порнографических материалов в отношении гродненца было заведено уголовное дело. В ведомстве напомнили, что в Беларуси производство контента «18+» не допускается ни в развлекательных целях, ни в коммерческих. За это предусматривается ответственность, в том числе и уголовная. Речь идет про исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.