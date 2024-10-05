В квартире в Калининграде обрушился потолок, прокуратура начала проверку

В октябре прошлого года региональное управление СК возбудило уголовное дело из-за обрушения потолка в квартире пенсионерки из Советска. Квартира 65-летней женщины располагалась на втором, последнем этаже многоквартирного дома по ул. Толстого. Отмечалось, что управляющая компания, на балансе которой находится дом, «должным образом не исполняла свои обязательства по обслуживанию общедомового имущества».