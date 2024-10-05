В квартире в Калининграде обрушился потолок, прокуратура начала проверку

Областная прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании и регионального Фонда капитального ремонта из-за обрушения потолка в квартире в Калининграде. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
Инцидент произошёл 3 октября в доме 1964 года постройки на улице Тихоненко, где проживала многодетная семья. Отмечается, что здание находится на обслуживании управляющей компании и включено в программу капитального ремонта. Прокуратура Центрального района города организовала проверку исполнения федерального законодательства.
«По результатам проверки будет дана оценка действиям управляющей организации и Фонда капитального ремонта, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметило ведомство.
В октябре прошлого года региональное управление СК возбудило уголовное дело из-за обрушения потолка в квартире пенсионерки из Советска. Квартира 65-летней женщины располагалась на втором, последнем этаже многоквартирного дома по ул. Толстого. Отмечалось, что управляющая компания, на балансе которой находится дом, «должным образом не исполняла свои обязательства по обслуживанию общедомового имущества».