Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля

Связь с Хашемом Сафи ад-Дином, который приходится двоюродным братом погибшему генсеку «Хезболлы» Насралле Хасану и назывался его вероятным преемником, потеряна с пятницы, когда ВВС Израиля нанесли удары по южной окраине Бейрута, рассказали источники Reuters в ливанских силах безопасности.
Ранее о том, что целью израильского авиаудара по Бейруту 4 октября был именно Сафи ад-Дин, сообщал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух израильских чиновников.
Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Вместе с Насраллой Хасаном обучался в Наджафе и Куме. В 1982 году стал сооснователем «Хезболлы», а в 1994 году — главой исполнительного комитета, сменив Насраллу Хасана, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что последний в случае своей гибели рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году.
Al Arabiya пишет, что Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Как уточняет BBC Arabic, он осуществлял надзор за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью «Хезболлы». В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.
29 сентября El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что Сафи ад-Дина выбрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Однако в самой группировке эти данные опровергли. «Мы хотим прояснить, что циркулирующие в некоторых медиа новости об организационных процедурах в руководстве “Хезболлы” после мученической смерти генерального секретаря не соответствуют действительности», — говорилось в заявлении.
Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Он возглавлял организацию с 1992 года. Руководство движения после его гибели заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага» в поддержку Газы и Палестины, а также Ливана.