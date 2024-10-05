Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля

Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Вместе с Насраллой Хасаном обучался в Наджафе и Куме. В 1982 году стал сооснователем «Хезболлы», а в 1994 году — главой исполнительного комитета, сменив Насраллу Хасана, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что последний в случае своей гибели рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году.