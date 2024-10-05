Взял цепь и набросился на мать. В Бурятии женщина скончалась после семейной ссоры

Обычное застолье обернулось целой семейной драмой. Осенью прошлого года мать, отец и их взрослый сын сидели дома, выпивали алкоголь. В какой-то момент начали ругаться. Сын обвинял родственников в том, что они рассказали полиции о побоях и угрозах (до этого он хотел расправиться с ними с помощью бензопилы). Припоминал, что они продали все его вещи, пока он отбывал наказание в колонии.