Взял цепь и набросился на мать. В Бурятии женщина скончалась после семейной ссоры

-Убью! За ваше убийство отсижу 15 лет! — вот что услышали родители от своего сына.
Обычное застолье обернулось целой семейной драмой. Осенью прошлого года мать, отец и их взрослый сын сидели дома, выпивали алкоголь. В какой-то момент начали ругаться. Сын обвинял родственников в том, что они рассказали полиции о побоях и угрозах (до этого он хотел расправиться с ними с помощью бензопилы). Припоминал, что они продали все его вещи, пока он отбывал наказание в колонии.
Его ярость с каждой секундой только увеличивалась. Он вышел из дома, а спустя пять минут вернулся с металлической цепью длиной 1,5−2 метра.
— Он начал бить мать со всей силы, пинал ногами, кричал на неё, выяснял, зачем она жаловалась на него в полицию, — рассказывает отец мужчины.
Женщина не выдержала, упала на пол. Просила остановиться. Все закончилось только спустя 20 минут. Позже выяснится, что он нанес ей как минимум 32 удара. Отец наблюдал за происходящим. Признался, что хотел помочь, но испугался за собственную жизнь.
— Если подойдешь, то и тебе достанется!
Как только сын вышел из дома, мужчина подбежал к жене. Дал обезболивающие таблетки и уложил спать. Сам лег в другой комнате. Иногда просыпался от ее стонов, но боялся встать. Знал, что сын уже вернулся. На утро женщину нашли на полу … мертвой.
Вызвали скорую, полицию. Тело забрали на экпертизу. Оказалось, что у женщины было хроническое заболевание. Ночью она умерла от острой сердечной недостаточности.
По факту избиения и угроз о расправе правоохранители завели уголовное дело. Началось разбирательство. И вот в Кяхтинском районном суде Республики Бурятия вынесли приговор.
— По трем уголовным делам путем частичного сложения назначенных наказаний. окончательно решено, что подсудимый отправится в исправительную колонию строгого режима на три года и 10 месяцев.