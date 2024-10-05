В Самарской области пожар сожрал большую часть реликтовой Рачейской тайги

«Пожар низовой — то есть огонь идёт по низу — по подстилке, по траве, по кустарникам, а не по верхушкам деревьев. Как “огненный бобёр” огонь “погрызает” деревья около корня — казалось бы, стоит живое дерево и вот оно падает. Вероятно, все это будет продолжаться еще достаточно долго, так как горит не лес, а лес на болоте. Горит мягкая глубокая подушка из сухих листьев, мхов, лишайников и сфагнума. Помните, как долго горели (тлели) торфяники около Москвы? Здесь мы имеем дело с чем-то подобным», — пояснил зоолог. Он утверждает, что по официальным данным, уже сгорели 426 га леса, уничтожено примерно ⅔ памятника природы «Рачейская тайга» с уникальными для региона черничниками, брусникой, плаунами.