В Самарской области пожар сожрал большую часть реликтовой Рачейской тайги

На месте пожара в Сызранском районе Самарской области, вместе с пожарными и спасателями МЧС работают волонтеры. Александр Кузовенко, кандидат биологических наук и зоолог, побывал на месте ЧП и рассказал о сложностях ликвидации горения.
«Пожар в статусе — локализован. Что это означает? Значит, что он не потушен, но его распространение ограничено. Ограничено существующими дорогами и просеками, а также новой противопожарной распашкой. То, что внутри периметра — будет догорать и догорит», — написал он в своем блоге.
По его словам, сейчас главное не допустить распространения огня за периметр, а для этого нужно проводить окарауливание по периметру в 10−15 км, причем в условиях задымления и плохой видимости, среди поваленных и падающих деревьев.
Ранее сообщалось, что в тушении пожара на территории Рачейской тайги были задействованы более 300 человек лесной охраны и МЧС, спецтехника, в том числе пожарная авиация.
Александр Кузовенко заявил, что несмотря на то, что на ликвидацию огня брошены все силы, людей всё равно не хватает. При таких больших пожарах волонтеры помогают МЧС и пожарным, так было в 2021 году, когда три дня пылал лес в Борском районе, а ранее — при большом лесном пожаре в Тольятти.
«Пожар низовой — то есть огонь идёт по низу — по подстилке, по траве, по кустарникам, а не по верхушкам деревьев. Как “огненный бобёр” огонь “погрызает” деревья около корня — казалось бы, стоит живое дерево и вот оно падает. Вероятно, все это будет продолжаться еще достаточно долго, так как горит не лес, а лес на болоте. Горит мягкая глубокая подушка из сухих листьев, мхов, лишайников и сфагнума. Помните, как долго горели (тлели) торфяники около Москвы? Здесь мы имеем дело с чем-то подобным», — пояснил зоолог. Он утверждает, что по официальным данным, уже сгорели 426 га леса, уничтожено примерно ⅔ памятника природы «Рачейская тайга» с уникальными для региона черничниками, брусникой, плаунами.
«Потери среди животного мира посчитать более сложно, но на этом участке встречаются “краснокнижные” медянка, обыкновенная гадюка, паук эрезус чёрный, глухарь… Мы потеряли часть ценного леса, в нашей мало лесистой Самарской области», — сокрушается волонтер.
Кузовенко напоминает, что у каждого пожара есть имя и фамилия, а первые очаги возгорания были зафиксированы в той части леса, которая примыкает к дороге. При этом нахождение в лесах, а тем более — разжигание огня, строго запрещено.