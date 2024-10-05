В Башкирии 28-летний парень устроил смертельное ДТП

По информации ведомства, 28-летний водитель «Рено Дастер» выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в «Фольксваген поло». Весь удар пришелся на сторону 70-летней пассажирки кроссовера, которая умерла от травм. Молодого же водителя увезли на скорой в больницу.