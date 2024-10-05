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В Башкирии 28-летний парень устроил смертельное ДТП

Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии на 213 км автодороги Р-240 Уфа — Оренбург в аварии погибла женщина. О подробностях трагедии рассказали в ГАИ по республике.

По информации ведомства, 28-летний водитель «Рено Дастер» выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в «Фольксваген поло». Весь удар пришелся на сторону 70-летней пассажирки кроссовера, которая умерла от травм. Молодого же водителя увезли на скорой в больницу.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключили в ведомстве.

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