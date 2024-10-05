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В Татышлинском районе Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с погибшим водителем

В Татышлинском районе Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с погибшим водителем.

Источник: Госавтоинспекция РБ

Сегодня ночью в Татышлинском районе Башкирии на 60 км автодороги Бураево — Староболтачево — Куеда произошла смертельная авария, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции РБ.

По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ситрак» под управлением 36-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте, — добавили в ГАИ Башкирии. — Подробности дорожной аварии уточняются».