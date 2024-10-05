В Татышлинском районе Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с погибшим водителем.

Сегодня ночью в Татышлинском районе Башкирии на 60 км автодороги Бураево — Староболтачево — Куеда произошла смертельная авария, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции РБ.
По предварительным данным, 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ситрак» под управлением 36-летнего водителя.
«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте, — добавили в ГАИ Башкирии. — Подробности дорожной аварии уточняются».