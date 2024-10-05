Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения мигрантов в Самаре

САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары, сообщает СК РФ.
В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появилась информация о противоправном поведении мигрантов в Самаре: группа приезжих из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала на троих местных жителей и жестоко избила их.
«Следственными органами СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершённое группой лиц). Глава ведомства Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК России.
Региональная прокуратура уточнила в своём Telegram-канале, что конфликт произошёл 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24 в центре Самары.
По данным надзорного ведомства, органы дознания также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). При этом в ходе расследования установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), поэтому дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел, отметили в прокуратуре области.
«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела… Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и задержание подозреваемых», — говорится в сообщении надзорного ведомства.