Сбившего школьницу курьера на самокате задержали в Петербурге

В четверг, 3 октября, на Шуваловском проспекте столкнулись два самокатчика — 28-летний курьер и 13-летняя школьница. В результате пострадала девочка, а сбивший ее мужчина сразу скрылся с места происшествия, обругав при этом пострадавшую. Сейчас его задержали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— При столкновении девочка получила перелом голени, и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Впоследствии мужчину, сбившего школьницу, задержали. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии. В отношении него составили административный материал, в ближайшее время материалы дела передадут в суд для дальнейшего разбирательства.
Напомним, в августе на Тверской улице пьяный мужчина угнал электросамокат у девятилетней девочки. В результате его задержали сотрудники Росгвардии.