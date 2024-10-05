Сбившего школьницу курьера на самокате задержали в Петербурге

В четверг, 3 октября, на Шуваловском проспекте столкнулись два самокатчика — 28-летний курьер и 13-летняя школьница. В результате пострадала девочка, а сбивший ее мужчина сразу скрылся с места происшествия, обругав при этом пострадавшую. Сейчас его задержали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.