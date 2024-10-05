Житель Забайкалья погиб в аварии с тремя большегрузами

В Петровск-Забайкальском районе днем 5 октября 2024 года произошла страшная авария. На 669 километре федеральной автомобильной дороги «Байкал» столкнулись три большегруза. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья.
— В аварии погиб один участник дорожного движения, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, — рассказывают в агентстве.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. По какой причине столкнулись фуры — на данный момент неизвестно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском округе Иркутска пьяный мужчина легковушки врезался в автобус, где находилось 10 пассажиров. Водители получили травмы. На нарушителя составили четыре административных протокола. Сообщается, что у водителя допустимый уровень алкоголя в крови было превышен в четыре раза.