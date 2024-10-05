Житель Забайкалья погиб в аварии с тремя большегрузами

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском округе Иркутска пьяный мужчина легковушки врезался в автобус, где находилось 10 пассажиров. Водители получили травмы. На нарушителя составили четыре административных протокола. Сообщается, что у водителя допустимый уровень алкоголя в крови было превышен в четыре раза.