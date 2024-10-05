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В Москве двух адвокатов арестовали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал двух адвокатов по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения Швецову и Ушкалову в виде заключения под стражу на срок до 3 декабря. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщили в пресс-службе.