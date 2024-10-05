В Москве двух адвокатов арестовали по подозрению в получении взятки

«Удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения Швецову и Ушкалову в виде заключения под стражу на срок до 3 декабря. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщили в пресс-службе.