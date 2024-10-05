МВД: 400 единиц незарегистрированного оружия изъято в Беларуси в 2024 году

МВД рассказало, что 400 единиц незарегистрированного оружия изъято в Беларуси в 2024 году. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«С начала текущего года из оборота изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия и около 43 тысяч боеприпасов различного калибра», — уточнили в ведомстве.
Также в Министерстве внутренних дел добавили:
«Добровольно сдано свыше 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно».
В сообщении сказано, что за различные нарушения у индивидуальных владельцев было изъято более тысячи единиц зарегистрированного оружия. В МВД подчеркнули, что в период с 7 по 11 октября 2024 года в стране будет проводиться основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал».
Отмечается, что цель указанного мероприятия состоит в предупреждении нарушения законодательства в сфере оборота оружия. Так, сотрудники милиции будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей, а также проинформируют про меры безопасности при обращении с ними.
Говорится, что милиционеры будут выявлять нелегальное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Также предполагается проведение разъяснительной работы белорусами про возможность их добровольной сдачи.
В МВД напомнили, что белорусы, которые добровольно сдадут в ОВД незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, будут освобождены от уголовной и административной ответственности.
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