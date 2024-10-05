МВД: 400 единиц незарегистрированного оружия изъято в Беларуси в 2024 году

В сообщении сказано, что за различные нарушения у индивидуальных владельцев было изъято более тысячи единиц зарегистрированного оружия. В МВД подчеркнули, что в период с 7 по 11 октября 2024 года в стране будет проводиться основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал».