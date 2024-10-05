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«Прислали еще одну фотографию»: Ростовскую студентку, пропавшую в Дагестане, объявят в международный розыск

Родителям Анны Цомартовой прислали еще одно фото с девушкой, похожей на дочь
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Анна Цомартова, студентка третьего курса РЮИ МВД, загадочно пропала 10 февраля в Каспийске. После соревнований по тайскому боксу Анна вышла из Дворца спорта и направилась к морю. Спустя пару часов она попала на камеры ведомственного санатория. На территории здравницы спортсменка пробыла минут сорок. На этом след 22-летней девушки обрывается. Где она теперь — не знает никто.

Девушку, похожую на Анну, сфотографировали в метров в Дубае. Фото: из архива семьи

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ ОТ «КРАСНОГО КРЕСТА».

Как рассказал отец Анны Цомартовой, семья направила ходатайство, в котором обратилась к следствию с просьбой подключить к поиску Интерпол. После того как это будет сделано, девушку могут объявить в международный розыск.

Семья не исключает, что Анну могли давно вывезти из страны.

В августе Цомартовым прислали фото девушки, очень похожей на Аню. Снимок был сделан одной из пассажирок метро в Дубае. После этого Цомартовы обратились с заявлением в посольство РФ в ОАЭ с просьбой изучить содержимое записей с камер в метро. На официальное обращение семья получила отказ с рекомендацией написать запрос в «Красный крест». Цомартовы направили обращение и в эту организацию.

Анна находится в федеральном розыске. Фото: из архива семьи

— На днях пришел ответ, большой, размытый, но суть свелась к тому, что «Красный крест» не будет этим заниматься, — поделился Николай с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону».

Кроме того, Цомартовы получили еще одно сообщение. В «личку» незнакомка прислала им фото девушки в метро. Но только на этот раз — в московском.

— Женщина сфотографировала пассажирку потому, что она показалась ей похожей на Анну. Общее с дочерью действительно есть, но я бы не стал утверждать, что это она. У девушки из московского метро волосы короче, есть и другие отличая, — говорит отец.

А это фото сделано уже в метро в Москве. Пассажирке показалось, что девушка очень похожа на Анну. Фото: из архива семьи

«ПИШУТ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ».

А еще Николай Цомартов рассказал, что до того, как старшая дочь исчезла, его жене поступали угрозы.

— Диана занимает активную жизненную позицию, поддерживает участников спецоперации, подписана на разные каналы и блоги, в которых рассказывают о ситуации в зоне СВО. Так вот, ей в «личку» и на странице в комментариях сыпались и сыплются угрозы от украинцев. Пишут страшные вещи.

Скоро будет ровно восемь месяцев, как родители не знают о судьбе дочери. Но Цомартовы не опускают руки и не сдаются. Семья сделает все, чтобы найти Аню, сколько бы времени это не заняло и каких бы усилий им не стоило.