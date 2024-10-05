«Прислали еще одну фотографию»: Ростовскую студентку, пропавшую в Дагестане, объявят в международный розыск

Ростовчанка Анна Цомартова, студентка третьего курса РЮИ МВД, загадочно пропала 10 февраля в Каспийске. После соревнований по тайскому боксу Анна вышла из Дворца спорта и направилась к морю. Спустя пару часов она попала на камеры ведомственного санатория. На территории здравницы спортсменка пробыла минут сорок. На этом след 22-летней девушки обрывается. Где она теперь — не знает никто.
ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ ОТ «КРАСНОГО КРЕСТА».
Как рассказал отец Анны Цомартовой, семья направила ходатайство, в котором обратилась к следствию с просьбой подключить к поиску Интерпол. После того как это будет сделано, девушку могут объявить в международный розыск.
Семья не исключает, что Анну могли давно вывезти из страны.
В августе Цомартовым прислали фото девушки, очень похожей на Аню. Снимок был сделан одной из пассажирок метро в Дубае. После этого Цомартовы обратились с заявлением в посольство РФ в ОАЭ с просьбой изучить содержимое записей с камер в метро. На официальное обращение семья получила отказ с рекомендацией написать запрос в «Красный крест». Цомартовы направили обращение и в эту организацию.
— На днях пришел ответ, большой, размытый, но суть свелась к тому, что «Красный крест» не будет этим заниматься, — поделился Николай с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону».
Кроме того, Цомартовы получили еще одно сообщение. В «личку» незнакомка прислала им фото девушки в метро. Но только на этот раз — в московском.
— Женщина сфотографировала пассажирку потому, что она показалась ей похожей на Анну. Общее с дочерью действительно есть, но я бы не стал утверждать, что это она. У девушки из московского метро волосы короче, есть и другие отличая, — говорит отец.
«ПИШУТ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ».
А еще Николай Цомартов рассказал, что до того, как старшая дочь исчезла, его жене поступали угрозы.
— Диана занимает активную жизненную позицию, поддерживает участников спецоперации, подписана на разные каналы и блоги, в которых рассказывают о ситуации в зоне СВО. Так вот, ей в «личку» и на странице в комментариях сыпались и сыплются угрозы от украинцев. Пишут страшные вещи.
Скоро будет ровно восемь месяцев, как родители не знают о судьбе дочери. Но Цомартовы не опускают руки и не сдаются. Семья сделает все, чтобы найти Аню, сколько бы времени это не заняло и каких бы усилий им не стоило.