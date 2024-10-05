Массовое ДТП случилось на МКАД в Минске 5 октября

Согласно предварительным данным, в субботу, 5 октября, примерно в 08.50 в районе 25-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про две машины Mercedes, а также про Geely и Skoda. Сказано, что никто не пострадал, у авто механические повреждения.