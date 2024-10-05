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Массовое ДТП случилось на МКАД в Минске 5 октября

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП случилось на МКАД в Минске 5 октября, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в субботу, 5 октября, примерно в 08.50 в районе 25-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про две машины Mercedes, а также про Geely и Skoda. Сказано, что никто не пострадал, у авто механические повреждения.

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ранее массовая авария произошла на проспекте Победителей в Минске.

Тем временем семь человек отравились угарным газом под Копылем.

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