Массовое ДТП случилось на МКАД в Минске 5 октября, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в субботу, 5 октября, примерно в 08.50 в районе 25-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про две машины Mercedes, а также про Geely и Skoda. Сказано, что никто не пострадал, у авто механические повреждения.
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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