Автомобиль Citroen загорелся в жестком ДТП с легковушками под Минском

По предварительным данным, 4 октября, в пятницу, примерно в 19.50 42-летняя водитель автомобиля Ford ехала на 16-м километре автодороги Р-23 Минск — Микашевичи в направлении Слуцка и врезалась в машину Citroen. За рулем авто находился 39-летний мужчина. Говорится, что в результате столкновения Citroen отбросило в стоящий в заторе Volkswagen под управлением 37-летнего водителя. После случившегося Citroen загорелся. Сообщается, что водитель данной иномарки был травмирован.