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На трассе в Башкирии 57-летний мужчина не пережил столкновения с грузовиком

В Татышлинском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла в Татышлинском районе Башкирии. На ночной трассе Бураево — Староболтачево — Куеда столкнулись «Лада Калина», за рулем которой был 57-летний мужчина, и грузовик «Ситрак» под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП мужчина за рулем отечественной легковушки погиб от тяжелых травм до приезда медиков.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали случившееся в ГАИ.

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