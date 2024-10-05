На трассе в Башкирии 57-летний мужчина не пережил столкновения с грузовиком

Смертельная авария произошла в Татышлинском районе Башкирии. На ночной трассе Бураево — Староболтачево — Куеда столкнулись «Лада Калина», за рулем которой был 57-летний мужчина, и грузовик «Ситрак» под управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП мужчина за рулем отечественной легковушки погиб от тяжелых травм до приезда медиков.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали случившееся в ГАИ.
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