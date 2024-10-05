На Брестчине милиция задержала курьера мошенников с 20 000 рублей пенсионеров

Сообщается, что двое жителей Пинской области 69 и 77 лет обратились в милицию, став жертвами мошенников. В ведомстве отметили, что пенсионеры поверили в историю о дорожно-транспортных происшествиях, виновниками которых якобы стали их родственники. За то, чтобы их близких не привлекли к уголовной ответственности, пенсионеры передали приехавшему курьеру около 20 000 рублей в эквиваленте.