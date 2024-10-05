На Брестчине милиция задержала курьера мошенников с 20 000 рублей пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что двое жителей Пинской области 69 и 77 лет обратились в милицию, став жертвами мошенников. В ведомстве отметили, что пенсионеры поверили в историю о дорожно-транспортных происшествиях, виновниками которых якобы стали их родственники. За то, чтобы их близких не привлекли к уголовной ответственности, пенсионеры передали приехавшему курьеру около 20 000 рублей в эквиваленте.
В сообщении сказано, что сотрудниками уголовного розыска Пинского ГОВД была установлена личность курьера. По горячим следам был задержан 18-летний житель Могилевской области, планировавший выехать в Смоленск.
Задержанный рассказал, что нашел в интернете предложение о криминальном заработке. Это было его первое задание. Уточняется, что все деньги у фигуранта изъяли и передали потерпевшим. Заведено уголовное дело за мошенничество.
Тем временем в Минске таксист помог задержать курьера мошенников с 60 000 долларов, которые отдал 74-летний пенсионер: «Принял заказ с иностранного номера про поездку в соседнюю страну».
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