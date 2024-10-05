В Австрии груженый машинами автовоз белоруса загорелся в тоннеле. Подробности рассказали в полиции Зальцбурга.
В сообщении сказано, что указанный инцидент случился 2 октября 2024 года на трассе A10 в направлении города Филлах примерно после 17.00. Отмечается, что 35-летний белорус ехал за рулем большегруза внутри 6,5-километрового туннеля Тауэрн, который проложен под горным хребтом. В его конце водитель заметил дым в задней части прицепа, где были автомобили. После выезда из туннеля мужчина остановил фуру на обочине и смог самостоятельно потушить возникший небольшой пожар. Тоннель был временно перекрыт для встречного движения.
Как сообщили пожарные Цедерхауса, возгорание случилось по причине технического дефекта тормозной системы. Благодаря быстрой реакции водителя и других дальнобойщиков, удалось избежать крупного пожара. Белорус до момента приезда спасателей смог выгрузить из прицепа два новых легковых автомобиля, чтобы уберечь их от огня.
Тем временем массовое ДТП случилось на МКАД в Минске 5 октября.
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