В Австрии груженый машинами автовоз белоруса загорелся в тоннеле

В сообщении сказано, что указанный инцидент случился 2 октября 2024 года на трассе A10 в направлении города Филлах примерно после 17.00. Отмечается, что 35-летний белорус ехал за рулем большегруза внутри 6,5-километрового туннеля Тауэрн, который проложен под горным хребтом. В его конце водитель заметил дым в задней части прицепа, где были автомобили. После выезда из туннеля мужчина остановил фуру на обочине и смог самостоятельно потушить возникший небольшой пожар. Тоннель был временно перекрыт для встречного движения.