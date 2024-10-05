«Авангард» уверенно победил в Омске «Барыс» в «хвостатом» матче

Омские хоккеисты 5 октября дома провели матч чемпионата КХЛ против «Барыса» и выиграли 4:0. Голы у «ястребов» забили Алексей Макеев, Семен Чистяков, Рид Буше и Линден Вей.
Данная игра была тематической — «хвостатой». Уже не первый раз на таких собирают корм для собак в одном из омских приютов, и в целом в антураже создана обильная тематика о кошках и собаках.
Что касается собственно хоккея, в первом периоде обе команды смотрелись довольно невзрачно, так ни разу и не забив. Удивление болельщиков вызвала перестановка Ивана Игумнова во вторую тройку атаки — с Касселсом и Макеевым.
Немного ободрила публику драка Никиты Холодилина с защитником «Барыса» Тамирланом Гайтамировым. В ней наш игрок победил, первым повалив оппонента на лед.
Во втором отрезке голы у омичей наконец пошли. Сначала в равных составах забил Алексей Макеев, а через минуту с небольшим большинство «5 на 3» реализовал с передач Спунера и Шарипзянова Семен Чистяков — 2:0.
В третьем периоде голом Рида Буше «Авангард» сначала закрепил свое преимущество. Наш легионер забросил также с передач Спунера и Шарипзянова на 48-й минуте. А на 58-й большинство реализовал опять же с передач Спунера и Шарипзянова уже Линден Вей.
Итого 4:0, победа «ястребов» после длинной (хоть и не сплошной) серии неудач. Редкий пример, когда свое преимущество в голах по ходу игры они не разбазарили. Следующий матч «Авангард» сыграет также с «Барысом», но уже на его льду 10 октября.