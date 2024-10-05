«Авангард» уверенно победил в Омске «Барыс» в «хвостатом» матче

Итого 4:0, победа «ястребов» после длинной (хоть и не сплошной) серии неудач. Редкий пример, когда свое преимущество в голах по ходу игры они не разбазарили. Следующий матч «Авангард» сыграет также с «Барысом», но уже на его льду 10 октября.