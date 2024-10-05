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Под Ростовом в тройной аварии с «перевертышем» пострадал человек

Под Ростовом столкнулись три машины, а одна из них опрокинулась на крышу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в субботу, 5 октября, на проспекте Строителей случилась серьезная авария.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель «Тойота Камри» во время разворота не пропустил «Шкоду». Автомобили столкнулись, после чего «Тойота» врезалась в бордюр и в припаркованную «Исузу».

А «Шкода» от удара перевернулась на крышу.

— В результате ДТП водителю «Тойоты» на месте оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказали в областной ГАИ.